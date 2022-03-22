資工彌(余函彌)因超高顏值及台大光環，10年前與翁滋蔓等人被併稱為「台大五姬」，活躍於各大媒體版面，畢業後曾短暫加入演藝圈，無奈不適應鎂光燈下的生活退出，改行經營起服飾電商，獲得不俗的成績，近來她在影音平台公開認愛小9歲男友Perry，坦言肉體歲數不是問題，互相了解才是最重要的。

21日資工彌在Youtube上傳首支影片，為之取名為「Bonnie YU & Perry Q&A | 第一隻YOUTUBE影片來了！怎麼認識的？姐弟戀大公開」自曝兩人交往的過程，資工彌說相遇的開始來自一次過年，那時她感到很無聊，跟前男友去KTV，Perry見狀並不當一回事，「反正她也有男朋友了」，後來資工彌便恢復單身。

Perry開始對資工彌展開追求，主動邀請她一起吃飯，好好認識她，過了一陣子，換她邀請參加生日派對，之後的兩人天天聊天見面，成為男女朋友關係，甚至至今都還天天見面，Perry問道「都不會累嗎？」資工彌立刻否認「不會」。至於兩人相差9歲，要如何維持姐弟戀？資工彌也說明了。

她強調年齡不是重點，更在意相處的感覺「跟他相處是最舒服的」她並不覺得Perry年紀很小，對著Perry說，「我會覺得我跟你一樣小。」Perry這邊的想法則是，由於兩人很了解彼此，不會感到有很大差距。年齡不是重點，不需要因此要立刻結婚。有趣的是，由於資工彌對影片有些害羞，她發文喊道「影片超赤裸耶！比起直播，更有沒穿衣服的感覺？」吸引網友目光。