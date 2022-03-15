拜登未來數週或將往訪歐洲 商討俄烏戰事 03:592022/03/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統拜登。(圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 熟知內情的消息人士今天透露，美國白宮官員現正討論拜登總統未來數週前往歐洲的可能性，以與盟邦商討俄羅斯和烏克蘭問題。 這名消息人士說，拜登能否成行並不確定，相關計畫尚未敲定。白宮拒絕對記者談論此事。（譯者：張佑之）1110315 韓國確診連日增逾30萬例 重症人數創新高 2022嘉義國際藝術紀錄影展「此刻定未來」籲珍惜當下開創新未來 #拜登 #未來 #數週 #商討 #消息人士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工研院疫後行銷 數位轉型有成 04:102022/03/14 企業經營 操盤心法－保守應對區域衝突恐引發的獲利預估調降 04:102022/03/14 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－富時100期 抗波動利器 04:102022/03/14 證券．權證 三大變數牽動 台股弱勢震盪 恐回測萬七 04:102022/03/14 財經要聞 數位身分認證 試辦、沙盒並行 04:102022/03/14 金融．稅務 台積電零股活絡 股東數破115萬戶新高 13:042022/03/14 財經 臺灣推動婦女賦權 蔡英文：共同實現沒有歧視的世界 14:072022/03/14 政治 聚焦行動平台、大數據、AI等六大項目 華銀申請專利件數 稱冠銀行業 04:102022/03/14 投資理財 小學數學考車格編號「藏陰謀」 正解曝家長傻眼：87無誤 16:042022/03/14 生活 券商「資訊軍備賽」全面開打…… 陳致全整軍經武 加速第一金證數位化 04:102022/03/14 財經要聞 《台北股市》台灣指數公司發布四項指數 涵蓋綠能、高股息 15:092022/03/14 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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