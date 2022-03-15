熟知內情的消息人士今天透露，美國白宮官員現正討論拜登總統未來數週前往歐洲的可能性，以與盟邦商討俄羅斯和烏克蘭問題。

這名消息人士說，拜登能否成行並不確定，相關計畫尚未敲定。白宮拒絕對記者談論此事。（譯者：張佑之）1110315