農委會主委陳吉仲昨天與立陶宛農業部部長納維卡斯視訊會談，除了針對氣候變遷與糧食安全等農業政策交換意見外，納維卡斯在會談中期盼立陶宛牛肉等畜產品能夠早日輸銷台灣，對此，陳吉仲表示由於立陶宛是世界動物衛生組織認可的口蹄疫非疫區，而且未曾發生狂牛症案例，我方將依據相關程序審查立國牛肉輸台申請案。

陳吉仲與納維卡斯也同意建立雙邊對話機制，定期針對兩國農業發展、農業科技及農產貿易等相關議題交換意見，同時也邀請彼此前往訪問，更深入瞭解雙方農業發展現況與關切議題，以利深化兩國農業關係。