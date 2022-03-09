總統蔡英文在臉書分享藍黃漸層色的台灣蘭花的蘭花照，表達支持烏克蘭的立場。（圖片摘自蔡英文臉書）

台灣蘭花世界有名，被農業改良所改良成各種品種，連英國女皇伊莉莎白都指名白金漢宮訂購台灣的蘭花，這是台灣的驕傲。

但是，什麼東西都是愈自然愈好，蔬果、花卉也一樣，不管如何改良，總要保留其原味，不要增添太多人工色彩，然而，現在居然有人趁烏俄戰爭的熱潮，把念頭動到花卉上，用最新奈米科技將藍黃二色噴染在雪白的蘭花上，送進總統府。

蔡女士大樂，說｢台灣的蘭花就是烏克蘭｣！還說感謝民眾關心烏克蘭情形，提供物資及捐款，她也要感謝農委會主委陳吉仲和台灣蘭花產銷發展協會，送來美麗的蘭花。

擁烏民眾沒搞懂的是，對岸大陸的軍備武器也多來自烏克蘭，第一艘航母｢遼寧號｣就是，萬一將來兩岸開戰，打在身上的槍炮子彈或許就是你資助的；台灣跟在拜登後面罵普丁，已被俄國列為不友善名單，就不怕兵連禍結遭到報復？妳還要不要天然氣了？民航機還要不要穿越俄國領空了？

別人打仗你喊燒，陳吉仲，可不可變一點彩色雞蛋給我們吃好嗎？

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