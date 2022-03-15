在一般台灣人眼裡，烏克蘭出產美女，前兩年才取得國籍和身分的模特兒、藝人瑞莎原籍就是烏克蘭，烏俄戰爭爆發，烏克蘭美女的議題也被拿出討論，「烏俄戰爭能更便宜地娶到烏克蘭美女嗎」與「是時候開放烏克蘭妹子進來了吧」等內容開始氾濫。

中國大陸亦復如此，｢自願收留無家可歸的烏克蘭朋友，但18至25歲女子優先｣、｢歡迎烏克蘭美女來中國」等言論。

西方國家也一樣，波蘭、匈牙利、羅馬尼亞、捷克、斯洛伐克也張開雙手，接納來白種的自烏克難難民。此舉看在北非、中西亞難民眼裡真是情何以堪，2015年溺死在土耳其海邊的的敘利亞小男童畫面重新印入眼簾，同樣是躲避戰火，何以人種和宗教的不同而受到白人國家不同的待遇？

俄烏開打，烏克蘭有美、英、法等國組成自願軍幫忙，俄羅斯不甘犧牲，也招募4萬名敘利亞民兵，給他們「薪水和好處」準備投入對烏戰爭。

再這樣下去，原本屬於斯拉夫同種族之間的內戰，很可能會因難民處理和參戰兵源問題而引起種族對立，戰火會繼續擴大下去，最後變成世界大戰。

台灣，似乎沒必要在一旁添枝加柴喊燒。

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