1名女網友在《爆怨公社》發文，表示自己偶然在北車發現1個賣玉蘭花的阿婆，因為看阿婆斗笠破洞，某次看見路邊有人在賣斗笠，便順便買去給她，阿婆感動到不敢收，連原PO買的玉蘭花阿婆也不收錢，還讓女網友硬塞給她，事後她暖心大喊：「照顧好自己身體，要戴上我送你的新斗笠，不要不戴！」網友們大讚：「好人會有好報祝福妳一生平安順利」。

1名女網友發現賣玉蘭花的阿姨斗笠破洞，買了一個新的她，並大喊：「要照顧好自己」網讚爆。（翻攝自爆料公社）

原PO在《爆怨公社》發文寫下，自己偶然在北車發現1位賣玉蘭花的阿婆，當時阿婆的斗笠還是用塑膠袋黏好的，內心就一直惦記要買一個新的斗笠給阿婆，昨（14日）看見路邊有人在賣斗笠，便買下來，到上次遇見阿婆的地方等她，順便也買了100元的玉蘭花，阿婆把玉蘭花串好後，直接不跟原PO拿錢，因為覺得斗笠太貴重，遲遲不敢收下，是原PO一直強調，很便宜且硬塞了100元給阿婆，她才願意收下。

原PO離開前還對阿婆大喊：「妳照顧好自己身體對我就說最好的，下次我再來找妳，妳要戴上我送你的新斗笠不要不戴歐」，不少網友看到貼文後感動表示：「好人會有好報祝福妳一生平安順利」、「謝謝妳讓世界充滿愛」、「心滿滿的感覺是不是很好」、「善心又願意付出的人總是會有好的好報的」。

也有網友留言，曾經遇過類似情形：「想當年在中和上班的時候也有一個阿桑在賣玉蘭花，幾乎每天都會去買，有時候還會多給一些錢少拿一點玉蘭花，跟阿桑講話覺得很親切，就像自己熟悉的家人一樣，覺得很溫馨！只是換工作之後偶爾經過就再也沒看到了」。