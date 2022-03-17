一名網友分享同事在訂房網站上遇見的奇葩事件，原PO說，同事用知名訂房網找旅遊住宿，結果竟跳出一個阿姨照片的房源，上面資訊寫著「單人房附早餐，每晚1000元！」讓不少網友看了忍不住想歪大呼「阿姨我不想努力了！」甚至還有人吐槽說，這是把訂房網站當成交友軟體用嗎？實在太狂了。

一名網友日前在Dcard上發文表示，同事使用訂房網站想找在「台北市」的旅館或飯店，沒想到卻跳出一個神奇的房間。從畫面中可見，一間單人房附早餐，每晚含稅只要1000元，乍看之下很誘人，但房間圖片的部分，卻只顯示出一個阿姨的照片。

訂房網驚見「阿姨自拍照」，引發網友熱議。（圖／翻攝自Dcard）

原PO看完以後笑翻直呼「重點是還包括阿姨，啊不是啦！是早餐！」貼文引發網友熱烈討論，「想讓你住她心房啦」、「系統表示此房型是單人床，但下面又附註床是雙人床，我好像知道了什麼」、「早餐是阿姨煮的嗎」、「阿姨我不想努力了」、「看到阿姨，還以為可以附三餐」、「一秒把訂房網站當交友軟體」。

另有網友則笑說，這太奇葩了！不過阿姨竟然漲價，前幾天搜到就覺得很好笑，但當時一個晚上只要900元而已，現在竟然變成1000元了。「我昨天也有看到 笑死」、「欸欸欸欸欸我也有看到！」