37歲女星許瑋甯擁有混血極致美貌及纖細魔鬼身材，近年埋頭拍戲的她去(2021)年發生了人生大轉變，與邱澤合作《當男人戀愛時》從戲裡愛到戲外，兩人驚喜宣布結婚喜訊，收到各界及雙方粉絲一片祝福。許瑋甯今(22)日曬出美腿慵懶居家照，表情一秒切換成《當》片女主角「浩婷」，虧自己眼神兇狠說：「吃就吃兇屁啊」，反差萌讓網友看得既樂又眼冒愛心。

許瑋甯今(22)日在IG曬出一張照片，畫面是疑似「老公視角」的居家照，只見她一手拿著麵包放在嘴邊，看起來已經至少咬了一口，發文寫道：「早安午安晚安」，似乎想就這樣在家舒服窩整天；有粉絲問：「為何眼神如此空洞？沒睡飽？」許瑋甯回：「因為自己想捕捉一點自然」。

此外，許瑋甯還在限時動態曬出自己的早餐照，還有另外一張「正面照」，因為沒有側開角度的關係，表情看似不那麼柔和，彷彿是和老公邱澤一起主演的電影《當男人戀愛時》，所飾演女主角「浩婷」的角色個性一樣，帶點眼神兇狠的氣質，她笑虧自己：「吃就吃兇屁啊」。

許瑋甯笑虧自己：「吃就吃兇屁啊」。（圖／取自許瑋甯IG限時動態）

許瑋甯在拍完新戲《第9節課》後，之前傳出突然取消3月到年中的所有拍戲工作，不免遭到外界懷疑「是否懷孕？」，當時許瑋甯回應：「目前真的沒有」，經紀人也澄清她現階段就是專心拍戲，生小孩的事順其自然。