是後疫情時代民眾必備的居家清潔防護產品。（舒潔提供）

後疫情時代來到，提升居家或個人辦公環境清潔防護標準已成防疫新常態，但目前市面上常見的噴灑式酒精或酒精濕巾類商品使用限制頗多，包括濃度過高，直接噴灑會破壞家具或螢幕、紙質較薄無法徹底擦除髒污病菌等；看準市場長期防疫需求，家紙領導品牌舒潔首度跨足國內居家清潔濕巾市場，推出能高效提升居家清潔效益與防護力的「舒潔VIVA抗病毒酒精清潔濕巾」，採用獨特超厚紙質與蜂巢壓紋設計，隨手一抽就能輕鬆高效打理居家或個人辦公環境。

舒潔團隊特別引進在韓國熱銷的「舒潔VIVA抗病毒酒精清潔濕巾」，由跨國研發團隊開發出高效益、溫和安全的居家環境專用酒精清潔濕巾，採用大尺寸超厚紙質，一張可抵兩張用，清潔物品更高效，除此之外，產品不含五大防腐劑、帶有清新柑橘香味，是後疫情時代民眾必備的居家清潔防護產品。

全新「舒潔VIVA抗病毒酒精清潔濕巾」3月起已陸續於全聯、大潤發、康是美、7-11、MOMO、PChome等各大通路上架販售，產品規格為單包裝60抽入，方便居家、辦公或外出活動時使用，為慶祝新品上市，即日起陸續於各大實體賣場及電商通路推出「新品優惠價」促銷方案，追求居家清潔效益的民眾可把握機會囤起來，在後疫情時代為自己及全家人打造居家防護罩。