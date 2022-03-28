新北市今新增6例確診，其中1例與樹林科技廠相關、1例與26日公布確診的三重女業務員案22701傳播鍊相關，2例與25日確診的中和作業員案22598相關，另中和新增1例陪病採檢確診及與基隆確診案相關1人。面對清明連假將來臨，避免疫情暴衝，新北市長侯友宜宣布3月28日到4月10日，65歲以上長者接種一、二劑，除中央提供的500元，新北再加碼500元超商禮券，另也鼓勵大家施打第三劑。

侯友宜表示，今新增2個案，案23023是40多歲女性，職場工作地在台北市，26日出現喉嚨痛症狀，27日發燒，前往醫院就醫採檢，採檢PCR陽性，Ct值16，收治專責病房治療，居住地汐止區。個案疫調自述21日曾至基隆市愛四路與5位朋友見面聊天，其中1人為今日公布的台北市確診案。個案初步疫調匡列接觸者51人、居家隔離11人，已安排採檢，持續疫調中。

另一是案22944是家住中和的60多歲女性，26日因陪並前往醫院採檢，PCR陽性，Ct值33.7，收治專責病房隔離治療，居住地中和區。個案初步疫調匡列6人、居家隔離6人，均已安排採檢，持續疫調中。

新北市衛生局表示，與樹林科技廠相關有1案，男性，20多歲，為樹林科技廠員工，25日匡列居家隔離，採檢PCR陰性，27日居隔期間出現發燒症狀，二度採檢PCR轉陽性，Ct值20.6，收治專責病房隔離治療，居住地泰山區。全案累計已有23人染疫。

與中和確診案22598相關案2人，案22598、案22639分別於25日、26日確診後，衛生局針對兩案疫調發現居住地及活動足跡相近重疊，針對兩案共同足跡超商發布540通簡訊，提醒足跡重疊的民眾及活動足跡店家前往篩檢站採檢，其中2人經採檢PCR為陽性。

案22945是30多歲女性，已接種2劑疫苗，麵店店員，20日曾到中和分店支援，26日接獲通知有確診足跡前往採檢，PCR陽性，Ct值34.7，居住地中和區。個案初步疫調匡列接觸者12人、居家隔離12人。

案22946是30多歲女性，已接種劑疫苗，行政人員，26日出現喉嚨痛流鼻水症狀，當天接獲超商足跡重疊簡訊，27日發燒，前往醫院採檢PCR陽性，Ct值14.3，居住地中和區。個案初步疫調匡列接觸者44人、居家隔離44人。

與三重確診案22701相關案1人，案22947是未滿5歲女童，為案22839的家人，匡列為接觸者居家隔離，採檢PCR陽性，Ct值32.69，收治專責病房隔離治療，居住地三重區。該個案初步疫調匡列6人、居家隔離6人，均已安排採檢，持續疫調中。

侯友宜表示，各地都有隱性傳播鍊，新北會做好密切觀察，穩定疫情，清明連假將放假4天，他提醒防疫不能鬆懈，會全力防堵，希望疫情不要擴散，建議民眾非必要不要拿下口罩，因口罩等於自我得追加劑。