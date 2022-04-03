新北市本土案例今日多達71人，新北市長侯友宜表示，今天三峽國小老師相關群聚個案，今天又新增41例，包括3名老師、32名學生與6名家人。新北市累計至目前停課學校有9間。

侯友宜說，今天新增還要尋找感染源的有6件，其中2人是家人，因為陪病採檢出Ct值34、36，應屬舊案，還有一個在板橋孩子九歲發燒就醫採檢確診，另還有淡水地區三十歲因為流鼻水陽性，還有二十多歲新莊地區流鼻水採檢陽性。

侯友宜說，中和相關案例今天新增12例，昨天社區採檢站551個，有5個陽性個案，另外6個是居家隔離裡面採檢中新增，還有1個是陰轉陽，目前有趨緩，但雙和設篩站依然服務並盤點醫療量能，目前居家隔離數列管3566人。外縣市相關案件有11人。

至於三峽國小教師部分，侯友宜說，該案來自樹林科技廠移工，因為老師是科任老師，在很多學校班級上課，從老師本人計算，加上昨天18例，還有今天41例，目前有60人確診。

侯友宜說，市府不斷加強疫情防疫作為，目前已經採檢1543人，居家隔離764人，因為確診者有老師、學生，也有安親班、補習班，周遭環境都一律清消。

侯友宜說，三峽面臨學校感染有擴大趨勢，希望能快速匡列採檢有效穩定下來，除了校園要求要戴口罩，校園內場地室內場地暫停租借、大型跨校活動暫停，訪客打兩劑疫苗，隨疫情滾動檢討，員工也趕快打完第三劑。