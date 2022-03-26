寶妮表示餐點不僅都是冷的，菜色更是糟糕。(圖／影片截圖)

寶妮表示，新聞報導前，她與同學從來沒吃過「有主菜」的正常便當。(圖／影片截圖)

韓國網紅「寶妮」到台灣師範大學留學，隔離期間拍片控訴房間髒亂、餐點全都是冷的，有如監獄，影片曝光引發軒然大波，網友也轉發至《Dcard》大罵「台師大丟臉到國外」，更質疑校方大搞歧視，與日本、歐洲學生際遇大不同，對此校方也發聲明嚴正駁斥。

寶妮24日在YouTube上傳影片「韓國女生來台灣變瘦的理由」，表示自己入住台師大安排的隔離飯店，不僅房間滿是灰塵，飯菜也都是冷的，菜色品質不佳，甚至沒有主菜，讓她吃的難過，過敏性鼻炎也發作，忍不住開窗大喊「想要回家」。與日本朋友連絡後更發現，同樣繳2100元，2人際遇天差地遠，因此拍片紀錄。

寶妮表示，美、日留學生不論吃的、住的都比他們高及許多。(圖／寶妮IG)

影片曝光引發熱議，也被轉至《Dcard》，大罵台師大「臉丟到國外」，大搞國際歧視，韓國、泰國與越南學生就被安排到劣質飯店，英國、美國、日本學生就能到高級飯店隔離。

對此台師大傍晚發出聲明澄清，絕無依照國籍區分防疫旅館之情事。校方說該華語生入住飯店是經衛福部核可之防疫旅館，因此採用作為學生居隔場所，過去曾因學生反應房價費用偏高，因此中斷合作一學期。

台師大表示，近期疫情趨穩，加上入境學生多，因此與該飯店重新合作，飯店也提供較優惠住宿+三餐每天2100元價格，唯這次又遭反映餐點品質不佳，再度暫停合作。

台師大強調，該華語生17日入住，22日反映飲食不佳後，立刻請旅館調整，並協助更換旅館，但受到防疫旅館生等費用以及住宿罰款相關規定，該生決定續住。

對於傳出寶妮點素食餐卻反悔要換肉食說法，寶妮也反駁，表示華語生過去一個星期，根本就沒拿過有煮菜或有肉的正常便當，就算她真的選素食餐，難道大家看到她照片會覺得便當合理？她還加碼表示，新聞報導出來後，學生們才拿到一個有肉的正常便當，當下眼淚都流出來。