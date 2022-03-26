基隆市警察局疫情持續擴大，今天晚上又有2名刑警採檢後確診，分別是三分局小隊長及四分局偵查佐，4個分局偵查隊淪陷。基隆市警局初步了解，其中一人與二分局偵查隊警官（案22638）有密切接觸，另一例則是24日參加市警局刑事人員餐會時染疫。

基隆市警局第一分局偵查隊小隊長（案22596）3月24日率先確診，與他足跡重疊的二分局偵查隊警官（案22638）採檢後陽性。衛生局疫調發現，該名警官24日曾參加市警局刑事人員餐會，接受市長林右昌表揚，由於會場集結全市分局偵查隊、刑大，市府不敢輕忽陸續匡列人員至醫院篩檢。

基隆再傳兩名偵查小隊長確診，第一至第四分局全部淪陷。(示意圖／讀者提供)

今天上午衛生局安排三、四分局前往醫院篩檢，傍晚結果出爐，有一名三分局小隊長及四分局偵查佐陽性確診。基隆市警察局表示，目前初步了解三分局小隊長在刑事餐會後曾與二分局偵查隊警官至廣海食堂用餐，偵查佐則是在基隆市警局刑事餐會中染疫，至於匡列名單仍在統計中。

對此，指揮中心稍早也證實，檢出基隆2例陽性個案（暫未編號），為2例男性，年齡介於40多歲至50多歲， 與案22638職場相關，且具共同活動史，CT值分別為21、27.2，均無症狀，且均接種2劑疫苗及追加劑。相關疫調、接觸者匡列及防治工作刻正進行中，詳細情形將於明(27)日統一說明。