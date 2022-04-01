彰化市大清消。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）情炸！彰化新增6確診其中4人參加台中婚宴 衛生局公布最新足跡

彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化市大清消範圍。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化新增6確診其中4人參加台中婚宴。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠疫情再度炸開，本土確診個案創新高，今天再增加104例本土個案，彰化增加6位，其中4位是家人親屬，都與3月26日參加台中大型婚宴群聚受到感染，分別是65歲和60歲，無症狀，也都未接種，另位70歲接種2劑默德納，有咳嗽、流鼻水症狀，接種3劑也是70歲，沒有症狀，共匡列173人、居家隔離58人，自主管理117人。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，參加台中大型餐會是自行取餐的方式，人數共148人，已經確診22人，感染率高達14.9％，感染發生研判是來自北部，已有社交感染發生，再去大型餐會，才會造成22人確診。

另例是北部基隆確診個案3月29日到彰化監獄會客室停留30分鐘，接觸工作人員10名，會客人員38人，都採陰性，確診個案50歲，於會客室接觸，施打3劑莫德納，沒有症狀。

最新增一例是自營商夫妻群聚，新增5歲兒子，在居家隔離中發病，沒有對外傳染的風險。

葉彥伯表示，這次感染也可以發現打疫苗很重要，提醒餐廳是最常發生感染的地方，呼籲工作人員都要打滿3劑疫苗，配合實聯制，不要逐桌敬酒。

彰化縣衛生局上午也完成大清毒，公布足跡為福樂室內溫水游泳池和台北富邦銀行彰化分行，時間點到過這兩個地方，要留先健康自主管理。

縣長王惠美表示，又新增一波確診是，第一線工作同仁到深夜，感恩同仁辛勞，彰化縣為提高疫苗接種率，從4月1日起至4月30日， 65歲以上長者、55歲以上原住民不分劑次接種疫苗即可領取500元禮券，另18歲至64歲民眾不分劑次接種COVID-19疫苗即可獲得200元禮券；特別是完成2劑疫苗基礎劑接種，後續再追加1劑以提升免疫保護力。