台南增5例 2科技廠員工確診 麻豆5旬男與女樂手足跡重疊也確診(曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增5起確診病例，衛生局公布相關足跡。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增5起確診病例，衛生局公布相關足跡。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增5起確診病例，衛生局公布相關足跡。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增5起確診病例，衛生局公布相關足跡。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增5起確診病例，衛生局公布相關足跡。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增5起確診病例，衛生局公布相關足跡。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增5起確診病例，衛生局公布相關足跡。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

全台疫情延燒，台南今天一口氣增加5例，包括成大20多歲研究生、長榮大學女大生及2名善化區及新市區高科技廠員工和麻豆區50多歲男性。其中，麻豆區5旬男平日於高雄工作，2日曾參加麻豆一場平安宴，與高雄確診女樂手案24795足跡重疊，3日到阿勇家漂亮莊園參加喜宴，衛生局說，針對女樂手案匡列1498人一採雖陰性，基於安全起見，8日要求全員均須做第2次PCR。

台南市長黃偉哲表示，今天有2名確診者是高科技廠員工，值得重視，為避免發生上海大規模關廠情況發生，他呼籲企業主動進行快篩，至少3天篩1次。他也提到，3月疫苗打氣不佳，全台多達72萬劑疫苗因過期而丟棄，如今疫情又起，想打的人多了，恐造成疫苗不夠，但中央已同意撥補，提醒還沒打滿3劑者趕快施打。

衛生局指出，台南7日新增5起本土個案，新市區20多歲男性案25431，去小琉球潛水回來染疫，4月1日至3日接觸新北市個案25149、25150與屏東縣個案25436，4日喉嚨不適、咳嗽，5日發燒，自行使用家用快篩呈陽性，採檢PCR後陽性確診，Ct值12.9。

歸仁區10多歲女性個案25437為長榮大學學生，4月1日至4日曾返回高雄住處，5日出現咳嗽、喉嚨痛症狀，6日因案25176確診而被匡列為居家隔離，採檢PCR後陽性確診，Ct值16.7，匡列相關接觸者1人。

任職某高技科廠的善化區20多歲男性、案25589，2日至4日與成大研究生、東區20多歲男性案25693一起到北部旅遊，雙雙確診。案25589的Ct值13.9，活動範圍包含善化泰宥機車行、拉亞漢堡-善化蓮潭、丹丹漢堡新市店、健登藥局南科店、7-11朝日門市、全家新市陽光店、台亞石油善化中正站，匡列接觸者12人。案25693的Ct值24，足跡包含東區兵家咖哩屋、哈胖HIGH胖育樂店，匡列相關接觸者10人。

麻豆區50多歲男性案25862於2日出席麻豆北玄宮平安宴，與高雄市案24795足跡重疊，4月4至6日有高雄活動史，6日至醫院採檢PCR陽性確診，無症狀，Ct值34.9，匡列相關接觸者3人。