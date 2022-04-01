中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增236例COVID-19確定病例，分別為104例本土個案，20條傳播鏈感染源待釐清；132例境外移入，75例為航班落地採檢陽性。

桃園一口氣新增多例，主要集中在電商工作室22人染疫，且感染源不明，是否和其他地方有關還需進一步釐清。

基隆新增21例、居次，加上3月底22例，短時間內基隆已累計115例確診。目前居家隔離1213人、較昨(31)日增加304人，自主健康管理374人、增加235人；由於確診個案都是無症狀或是輕症，多數送往集中檢疫所收治中，專責病床共57床，目前使用33床，零使用呼吸器，醫療量能尚充足。

基隆全市社區篩檢站總計篩檢2430人，社區篩檢站自設置以來累計PCR篩檢12831人，陽性率從3月27日的千分之2.3，28日的千分之3.3，29日的千分之4，持續下降至千分之2.5。

指揮官陳時中呼籲，民眾不要懼怕也不要獵巫，只要把重症、醫療量能顧好就能控制疫情，因此暫不升級防疫等級。

今日新增132例境外移入，分別為印尼23例、越南13例、泰國9例、美國7例，香港及新加坡各4例，馬來西亞、韓國、菲律賓及法國各3例，義大利、印度及瑞士各2例，捷克、芬蘭、中國、日本及英國各1例移入，另49例調查中。入境日介於今年2月22日至3月31日。