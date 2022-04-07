館長陳素芬表示，船舶未來將執行海灣環境監測、生態修復，守護望海巷海灣。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

「潮境方舟1號」船底具有玻璃觀察窗，可觀察海洋的生態環境。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

「潮境方舟1號」未來將由年僅24歲女船長駕駛。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海科科技博物館量身定作首艘船舶「潮境方舟1號」，目前已完成測試作業，並於6日抵達基隆，預計4月17日於長潭漁港啟航。館長陳素芬表示，船舶未來將執行海灣環境監測、生態修復，守護望海巷海灣，以及支援相關環境教育活動。

陳素芬指出，「潮境方舟1號」又稱玻離船，長約12.8公尺，寬約3.6公尺，吃水深約0.5公尺，國人花費1年多時間打造，船舶6日凌晨4時從高雄抵達基隆，目前暫時臨停於碧砂漁港；雪白船身、黑鑽船底，以及略帶海洋動感線條的船體，吸引許多民眾關注、拍照，未來將停泊望海巷漁港，由年僅24歲女船長駕駛，另將加入基隆環保艦隊，為永續海洋努力。

海科館研究典藏組主任施彤煒說明潮境方舟1號建造過程，包括船體、甲板、上構船艙接合；供水、供電、供油、輪機、航儀等系統建置與裝設，以及船艙內部裝修與船體平整作業。他提及，船舶已通過一系列海上公試作業，測試項目包括船舶傾斜、船速測定、震動、噪音、耐航性等。

海科館指出，潮境方舟1號船底具玻璃觀察窗，是其中一大特色，除支援環境生態監測研究用途外，透過玻璃觀察窗，可觀察海洋的生態環境，也有機會看到小魚在船底鑽動，相信對民眾而言會是很棒的體驗，此外，若在夜間適度善用照明，也可看到趨光性生物聚集的景觀。

海科館提及，目前正規畫「潮境方舟遊」及「潮境舟探索課程」，未來潮境方舟1號將針對永續海灣生態，結合多元課程與活動，提供民眾體驗與學習，相關課程內容及預約方式將公告在海科館官網，民眾可前往查詢。