基隆公布最新足跡 2夜市上榜 圖書館、快剪店、捐血車入列 15:512022/04/13 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆廟口夜市再現確診足跡。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市長林右昌公布14名新冠個案足跡，東岸商場HAMA壽司與SUKIYA曾有病患前往。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市長林右昌公布14名新冠個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市長林右昌公布14名新冠個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市長林右昌公布14名新冠個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市長林右昌公布14名新冠個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市長林右昌公布14名新冠個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市長林右昌公布14名新冠個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市長林右昌公布14名新冠個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市長林右昌公布14名新冠個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市政府13日公布14例新冠個案活動史，案28887在4月8日曾到SUKIYA基隆港前店，案28897在4月11日在新光銀行基隆分行，案28898在4月9日曾經到過麥當勞與廟口夜市，案28904在4月9日曾經經到東岸商場HAMA壽司，案29135在4月10日曾在東岸商場喬義思。 《國際經濟》英國3月通膨飆至7% 創近30年紀錄 漢神百貨開店慶14日登場 打造生活藝術美學購物空間 #新冠肺炎 #台灣 #基隆 #足跡 #麥當勞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》日2月核心機械訂單跌幅2年最大 成長雜音現 10:582022/04/13 財經 營業人注意 5月須申報營業稅 04:102022/04/13 金融．稅務 商辦火熱 昌益首跨科技產發園區造鎮 04:102022/04/13 產業特刊 首季營收旺、殖利率高高掛 這幾檔「鋼鐵人」又紅了！ 14:452022/04/13 財經 勞動部辦苗栗徵才活動 46廠商 釋出1,500個職缺 04:102022/04/13 投資理財 搶春遊商機 4月指定日入住台北花園大酒店免費升等三人房 14:142022/04/13 生活 《國際金融》歐股跌幅縮小 銀行、醫療受難 09:532022/04/13 財經 新竹蔦屋試營運 大魯閣業績進補 04:102022/04/13 證券．權證 南投兩岸攝影賽 聚焦潭湖風光 04:102022/04/13 地方新聞 迎重量級年會 生醫基金不看淡 04:102022/04/13 投資理財 大股東套現，出脫各逾5％持股 德銀與德商銀 股價崩跌 04:102022/04/13 全球財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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