基隆市長林右昌公布14名新冠個案足跡，東岸商場HAMA壽司與SUKIYA曾有病患前往。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市長林右昌公布14名新冠個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市長林右昌公布14名新冠個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市長林右昌公布14名新冠個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市長林右昌公布14名新冠個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市長林右昌公布14名新冠個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市長林右昌公布14名新冠個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市長林右昌公布14名新冠個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市長林右昌公布14名新冠個案足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府13日公布14例新冠個案活動史，案28887在4月8日曾到SUKIYA基隆港前店，案28897在4月11日在新光銀行基隆分行，案28898在4月9日曾經到過麥當勞與廟口夜市，案28904在4月9日曾經經到東岸商場HAMA壽司，案29135在4月10日曾在東岸商場喬義思。