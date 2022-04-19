全球通膨持續升溫，物價起漲讓民眾很有感，許多民眾想藉由不同的投資管道來創造財富以抗通膨，卻不知成了詐騙集團覬覦目標，台中市一名從事攤販工作的68歲廖姓婦人誤信「假投資、高利率」詐騙老梗，到銀行準備匯款60萬元到詐騙集團指定帳戶，後經行員發覺有異，並通報警方前往查處，廖婦才驚覺是詐騙伎倆，成功阻詐。

台中市警察局第二分局永興派出所巡佐何宗文、警員沈修安日前接獲銀行行員報案，表示有民眾疑似遭詐騙需警方協助，員警立即趕赴現場，發現廖婦稱透過熟識的朋友介紹到一處辦公大樓內聽取大聯盟互助會的說明會。

對方聲稱投資後每個月保證輕鬆領取一萬元利息，利率絕對比銀行定存實惠，且要婦人先到銀行將對方提供的帳戶設定為約定帳戶再匯款，但經行員查詢該帳戶係年輕人開立的個人帳戶，且設定不能臨櫃匯款，只能透過ATM或是網路轉帳。

永興所副所長葉宇晟表示，廖婦根本不會使用網路轉帳，也不清楚約定帳戶是什麼意思，僅聽到每月高額利息獲利的話術就像著魔，理智斷片聽從指示就到銀行欲匯款，所幸行員機警報警。

員警一聽就知是「假投資、真詐騙」手法，雖然是透過朋友介紹，但就是變相的「老鼠會」，看準現在銀行定存利率低，就以高利率、高投資報酬當作誘餌，再利用後面加入的人「投資」的錢去給前面加入的人「利息」。

但大部分款項都進入詐騙集團口袋，且將詐騙帳戶設定為不能臨櫃匯款，藉以規避行員的關懷提問，婦人這才驚覺自己真的踏入詐騙陷阱，差點就將辛苦錢白白送人。

分局長陳家銘表示，詐騙手法一籮筐，「假投資」詐騙手法雖只排第三，財損規模卻最高，民眾享受網路交易與手機帶來的便利之餘，也應加強自身防詐意識，詐騙花招雖然推陳出新，但只要把握「3C原則」，也就是calm（冷靜）、check（查證）、call（求助），就能保障交易安全。