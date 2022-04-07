京城銀(2809)受提列持有俄羅斯債券帳面價值減損12.45億元拖累，2022年3月稅後虧損4.88億元、每股虧損0.44元。不過，首季稅後淨利0.36億元、雖年減達98.49％，但仍較去年第四季虧損2.82億元顯著轉盈，每股盈餘（EPS）0.03元，自近2年半低點回升。

京城銀公告2022年3月自結合併淨虧損3.47億元，為近3年5個月低點，稅前虧損4.23億元、稅後虧損4.88億元，稅前每股虧損0.38元、稅後每股虧損0.44元，主因依IFRS 9會計規範，於季底針對持有的俄羅斯債券提列金融資產預期信用損失12.45億元所致。

累計京城銀2022年首季自結合併淨收益6億元，季減77.49％、年減78.05％，為近13年低點。不過，稅前淨利1.96億元、稅後淨利0.36億元，雖分別年減92.87％、98.49％，仍較去年第四季虧損3.24億元、2.82億元轉盈，稅前每股盈餘0.18元、稅後每股盈餘0.03元。

京城銀表示，3月利息淨收益5.07億元，月增8.11％、年增7.6％，手續費淨收益2.44億元，月增87.23％、年增20.46％。累計首季利息淨收益14.62億元，季增1.19％、年增5.97％，手續費淨收益5.52億元，季增5.55％、年增7.49％，核心業務維持良好成長動能。

京城銀截至3月底逾放比0.02％、逾放覆蓋率7282.61％、全體放款覆蓋率1.5％，維持良好資產品質水準。法人指出，京城銀3月出現虧損，主因提列俄羅斯債券帳面價值減損12.45億元，相較於去年第四季一次性提列台開22.97億元呆帳，首季營運仍維持獲利。

俄烏戰爭延燒超過月餘，投資人密切關注俄羅斯債券違約問題，雖然俄羅斯對此持續還本付息，以緩解金融市場疑慮，但美國政府已在4日下令禁止俄羅斯動用存放在美國金融機構的外匯存底，試圖藉由封鎖俄羅斯資金，逼迫俄羅斯在償債與繼續支援戰爭間做出抉擇。

儘管俄羅斯償還外債的能力進一步複雜化，京城銀表示，已依最保守穩健原則，針對手上持有的俄羅斯債券提列預期信用減損，應能反映實際市場狀況。未來會評估後續戰爭情勢及俄債債息付息情況，若未來情勢出現好轉，相關提存減損仍機會回沖。

而台灣央行3月17日宣布升息1碼，市場普遍預期美國聯準會今年將升息6～7碼，台灣央行將升息2～3碼。京城銀表示，升息有助銀行業擴大利差，加上國內半導體業加快於南部擴廠腳步，持續帶動區域發展，京城銀將瞄準此一商機，與地方共同蓬勃成長。

京城銀先前預期，今年淨利差（NIM）可望與去年持平微升，並將掌握南台灣產業投資發展契機積極爭取相關商機，使營運維持穩健成長。同時，將視美國升息速度選擇合適標的逐步補足海外債部位，預期將加碼至超越2017年12.47億美元水準。