金管會公布上市櫃企業最新海外及中國大陸投資概況，2021年海外投資收益1.26兆元、年增達1.01倍，在中國大陸投資收益5523億元、年增23.86％，雙創近10年高點。其中，以航運業海外投資收益達4273億元，年增達7.46倍增加最多。

金管會統計，去年共1281家上市櫃企業赴中國大陸以外海外地區投資，與前年底相同、占比77.68％。累計投資金額6兆5146兆元、年增達3419億元，主因投資設立或併購取得海外子公司，或海外子公司建廠資金需求、參與現增等，上市櫃企業均以半導體業投資較多。

投資損益方面，上市櫃企業去年投資收益1兆2692億元、年增達6380億元或1.01倍，創近10年高點。其中，上市公司1兆2157億元、年增達6314億元或1.08倍，上櫃公司535億元、年增66億元或14.07％。

證期局主秘黃厚銘表示，去年上市櫃企業海外投資收益倍增，主因貨櫃運價上漲及智慧型手機等產品需求增加。其中，航運業達4273億元、年增達3768億元或7.46倍，電子零組件業1632億元、年增378億元或30.14％，半導體業1062億元、年增611億元或1.35倍。

赴中國大陸投資方面，去年共1208家赴陸投資，年增9家、占比73.26％。累計投資金額2兆5288億元，年增170億元或0.68％。其中，上市公司2兆2852億元、年增179億元或0.79％，但上櫃公司2436億元，則年減9億元或0.37％。

投資收益方面，上市櫃企業去年在陸投資收益5523億元、年增1064億元或23.86％，亦創近10年高點。其中，上市公司5239億元、年增1018億元或24.12％，上櫃公司284億元、年增46億元或20.34％。

黃厚銘指出，去年企業在陸投資收益增加，主要受惠智慧手機、電子材料、化工產品及電腦相關產品需求增加。其中，其他電子業1742億元、年增407億元或30.49％，半導體業514億元、年增165億元或47.28％，塑膠業392億元、年增180億元或80.91％。

投資收益匯回方面，上市櫃企業截至去年底累計共匯回5896億元、年增415億元或7.57％。黃厚銘表示，主要為配合集團資金規畫策略，而將盈餘、現金股利、出售股權收益匯回所致，上市、上櫃企業分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。