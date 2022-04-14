財政部公布111年3月全國賦稅收入初步統計，3月實徵淨額2027億元，年增18億元或0.9%。累計1至3月實徵淨額4827億元，年增155億元或3.3%，創下同期新高紀錄。累計1至3月實徵淨額占累計分配預算數114.9%，占全年預算數17.7%。

3月實徵淨額與上年同月比較，以營業稅增加54億元、營利事業所得稅增加23億元、土地增值稅增加10億元較多，而綜合所得稅減少50億元、貨物稅減少20億元。

累計1至3月實徵淨額與上年同期比較，以綜合所得稅增加136億元、營利事業所得稅增加79億元、營業稅增加53億元較多，惟貨物稅減少77億元、證券交易稅減少57億元。

財政部表示，綜合所得稅、關稅、營業稅、房屋稅、契稅和總稅收，首季均創下歷年同期新高。

營利事業所得稅3月實徵淨額61億元，年增加23億元或61.0%，累計1至3月實徵淨額162億元，年增79億元或95.7%，主因自繳稅額、延分期案件繳納稅額增加，以及去年有大額退稅所致。

綜合所得稅3月實徵淨額264億元，年減50億元或16.0%，主因年終獎金之扣繳稅款入帳時間差異；累計1至3月實徵淨額1023億元，年增136億元或15.4%，係因薪資及盈餘分配所得扣繳稅款增加，以及房地合一課徵所得稅增加所致。

前3月主要徵起稅目中，實徵淨額占分配預算數比率大於100%者有贈與稅(183.4%)、營所稅(176.5%)、遺產稅(131.7%)、證交稅(127.2%)、土增稅(120.0%)、綜所稅(119.0%)、營業稅(115.9%)，低於100%者有關稅(99.2%)、菸酒稅(93.8%)、貨物稅(85.7%)。

其中證券交易稅連3個月呈現負成長，3月及累計1至3月上市櫃股票平均每日成交值雙減為3747億元、3630億元(上年同期為3763億元、4007億元)，估受到美國FED升息腳步、烏俄戰爭影響台股所致，全月證交稅實徵淨額218億元，年減2億元或0.7%；累計1至3月實徵淨額502億元，年減57億元或10.2%。單月、單季仍寫近4個月高、歷史次高。