數位金融品牌台新Richart傳捷報，摘下國際財經媒體The Asset頒發的「最佳零售社群金融體驗獎」(Best retail social media banking experience)，以及國際市調機構IDC頒發的亞洲最佳消費者互動獎(Asia’s best in customer interactions)，深耕社群經營成果獲得國際肯定。

適逢六周年生日慶，Richart特別攜手多達15個品牌粉絲團共同舉辦慶祝活動，廣邀近500萬粉絲同歡，並推出超優惠限時7%美元定存。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，Richart多年來透過Facebook、Instagram和LINE，連結數百萬名粉絲，並以風趣幽默的插圖，簡明扼要地說明金融知識，介紹金融商品與優惠訊息，持續讓數位金融更親民、理財變得更easy。

黃天麟指出，今年首度攜手多達15個異業的粉絲團，共同在社群網路上舉辦一系列慶祝活動，包含台灣地標台北101及知名美妝保養品、電子支付、生活娛樂及零售食品等官方粉絲團都參與其中，擁有粉絲數合計近500萬，象徵Richart金融服務無所不在、金融生態圈無遠弗屆的理念。粉絲們只要在Richart Facebook粉絲團上，完成按讚、標註朋友並留言互動，就有機會獲得合作夥伴提供的特色好禮以及最新優惠通知。

此外，Richart也推出「新美人外幣優利定存專案」，只要於6月30日前申請開戶，輸入專屬代碼「FX」並登入成功，即可承作美元7%及人民幣5%的一個月優利定存，限時申購至7月31日止。針對想買外幣但不知何時進場的民眾，Richart也提供貼心的社群金融服務，透過Richart的LINE官方帳號，可接收外幣到價通知，免去時時看盤困擾，也可進行貸款試算或查詢當日匯率，省下登入Richart APP時間。