立委陳亭妃今日上午首度到基隆，陪同基隆市長林右昌2子弟兵掃街拜票。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市安樂、七堵區議員選戰激烈，民進黨多人登記參選，將於12日進行初選。台灣正青鐵馬隊的領騎人、立委陳亭妃今日上午首度到基隆，陪同曾任基隆市長林右昌秘書，也是正國會年輕女性議員參選人游本明、曾怡芳進行車隊掃街拜票。

陳亭妃表示，游本明、曾怡芳2位參選人，今年受正國會召集，多次積極南下參與輔選，過去更在市長林右昌帶領的市府團隊累積豐富的市政經驗，相信未來進入議會，能注入更年輕多元的思維。

曾怡芳這次掃街出發地點特別選在七堵慶濟宮，她指出，慶濟宮是七堵的信仰中心，跟台南大天后宮一樣，都是貢奉天上聖母，希望學習陳亭妃擁有守護地方的精神。

游本明說，陳亭妃24歲時就有勇氣投入選戰，是1998年最年輕的參選人，並一舉當選台南市議員，給年輕參選人很大的啟發、熱情，自己也因此有更多動力、更認真為基隆貢獻，為市民服務。

另外，針對「全民防疫、愛心篩檢」計畫，陳亭妃給予支持與肯定，她提及，相信基隆在林市長的帶領下，很快就可以走出疫情的陰霾，讓市民的生活可以正常且遠離病毒。