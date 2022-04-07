基隆＋41疫情狂燒 市政府明起分流上班 16:102022/04/07 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市政府4月8日開始啟動分流居家辦公。（陳敬哲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全國新冠疫情狂燒，7日發布382例本土疫情，基隆市佔當中41例，基隆市長林右昌宣布，考量市政府機能不能停滯，審慎評估後決定啟動分流居家辦公，把市府員工區分成A班與B班，正副首長也會分流。 林右昌強調，市政府各機關8日開始執行分流居家辦公，將同仁區分為A與B班，按照去年制訂指引與相關配套實施，正副首長也會分流辦公，確保在疫情發展中，市政府機能可以穩定運作。 基隆愛心篩檢首日抓4確診 巿府1員工染疫啟動分流上班 本土疫情延燒 電信三雄 再啟動分流辦公 #新冠肺炎 #台灣 #基隆 #林右昌 #居家辦公 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台達電桃園三廠1人確診 同樓層員工居家辦公7天 10:452022/04/07 財經 基隆疫情創今年新高 新確診37例！ 24例都是無症狀患者 16:392022/04/02 生活 本土確診案例狂飆 中信金下周啟動居家辦公 15:032022/04/07 財經 基隆＋31 小吃店群聚無延伸個案 林右昌：傳播鏈逐步控制 16:292022/04/04 生活 基隆愛心篩檢 今起揪潛在感染源 04:102022/04/05 生活新聞 高鐵高調護江董 駁斥神隱說 04:102022/04/04 財經焦點 基隆警察群聚結案 快篩試劑首日3小時發光 04:102022/04/06 生活新聞 林右昌喊「類普篩」改「全民防疫愛心篩檢」 宅神一句話酸爆 18:462022/04/03 政治 中華電實施分流辦公 全額負擔員工快篩費 17:352022/04/05 財經 「香港民族陣線」在台重新運作 梁振英斥：害死在台港人 12:002022/04/06 兩岸 《科技》疫情拉緊報 電信三雄防疫動起來 09:082022/04/06 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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