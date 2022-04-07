全國新冠疫情狂燒，7日發布382例本土疫情，基隆市佔當中41例，基隆市長林右昌宣布，考量市政府機能不能停滯，審慎評估後決定啟動分流居家辦公，把市府員工區分成A班與B班，正副首長也會分流。

林右昌強調，市政府各機關8日開始執行分流居家辦公，將同仁區分為A與B班，按照去年制訂指引與相關配套實施，正副首長也會分流辦公，確保在疫情發展中，市政府機能可以穩定運作。