一名人妻抱怨「媽媽重男輕女觀念難改」，從小到大媽媽都不讓弟弟幫做家事，後來在她與姊姊出嫁的時候，媽媽給了她們各50萬，並直接表明說「以後不要來爭房子與遺產」，因為這些都是留給弟弟的。這樣的狀況讓原PO超傻眼，也突然很慶幸弟弟40歲都單身未婚，因為媽媽這麼重男輕女，對女兒來說都難以忍受，更不要說是兒媳婦了，真的不要出來害人。

一名女網友日前在臉書社團《靠北婆婆2.0》發文說，她們家三姊弟，從小到大都只有她與大姊要幫忙做家事，弟弟從來不用幫忙，因為媽媽非常「重男輕女」，認為男生是不能做家事的。

女網友表示，媽媽重男輕女的報應是「兒子40多歲了，沒結婚還一直住在家裡！」弟弟的生活習慣不好，在家只會打掃自己的房間，吃完飯從不洗碗，晚上吃消夜的餐具也是放水槽，從來不會順手洗。長久下來，媽媽忍不住跟她們姊妹倆抱怨，原PO聽完直接回說「這是妳自己造成的，怪不了別人！」

女網友也說，當初她與姊姊出嫁的時候，媽媽給了她們各50萬元的定存，然後表明未來家裡這棟房子、遺產都是要留給弟弟的，讓她們姊妹倆不要覬覦，這樣的舉動讓她覺得很傻眼，也很不公平，因為弟弟都住家裡，如今存款早已破千萬，經濟無虞，但媽媽寧可把錢通通都給兒子，也不願意幫幫經濟不寬裕的女兒。

女網友指出，婚後她生了2個女兒後，與老公達成共識，不會再生第三個以免養不起。結果媽媽在大女兒出生時很開心，因為這是她第一個孫字輩的小孩，但二女兒出生時，媽媽卻超級嫌棄，還偷偷告訴她，等兩個女兒大一點以後，再拚一個兒子，再度展現重男輕女的傳統觀念，讓她非常傻眼。

女網友透露，雖然媽媽也蠻疼愛孫女，但卻常常當著她們的面說，她們就只是外孫而已，希望可以快點抱到內孫。因此她的兩個女兒長大後，都不會吵著要回去看外婆，可能從小被當外人的感覺，在心裡有疙瘩吧？

女網友指出，媽媽的傳統觀念讓人難以接受，她身為女兒都覺得超級不公平了，更不要說是媳婦了，這時就很慶幸自己的弟弟沒結婚，要不然真的是會害了別人。而她現在雖然住得與娘家很近，但也不願意常常回家，因為不想聽到媽媽的碎念。

貼文引起網友討論，不少人建議不喜歡就減少見面的次數吧！眼不見為淨，也有網友替原PO的媽媽平反說，她雖然重男輕女，但沒有不愛妳與妳姊，替妳們都各存50萬元，婚後生子也願意替妳們帶小孩，很多人的媽媽都不見得可以做到這樣。