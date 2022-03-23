金馬影帝陳松勇去年12月因病過世，享壽80歲，未料，陳松勇離世後卻發生兄弟不滿遺產分配，引發各界關注，事後經過友人協調、律師公證，陳松勇2700萬遺產重新分配，曾照顧陳松勇的看護Yuli獲贈400萬，Yuli並在今（23日）離台返回印尼，她依依不捨地淚別陳松勇的家鄉。

由於陳松勇一生未婚，陳松勇生前把照顧他8年的印尼看護Yuli視為女兒，並留了一些遺產要給Yuli，不過，陳松勇二弟則在陳松勇靈堂上拍桌，指控三弟刻意隱瞞大哥陳松勇的病況、後事、遺囑都沒跟他討論，兄弟恩怨引發各界關注。

經過友人協調、律師公證後，根據《ET today星光雲》報導，陳松勇2700萬遺產重新分配，目前已和平落幕，與陳松勇情同父女的看護Yuli獲贈400萬，而她在今則依依不捨的搭機返回印尼，淚別陳松勇的家鄉，Yuli表示，她很喜歡台灣，而陳松勇每個月給她雙份薪水，還給她金條作為年終，Yuli已在印尼買了許多土地，她的孩子也大了，未來Yuli還是會找機會回來祭拜陳松勇。

陳松勇的林口房子透過房仲協助賣出，友人把陳松勇所有的藏書，捐給林口圖書館使用，並以陳松勇名義購買價值350萬的救護車，捐給澎湖縣政府消防局救災使用，友人表示，未來會持續幫助偏鄉弱勢，完成陳松勇遺愛人間的心願。