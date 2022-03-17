已故藝人「肥肥」沈殿霞及鄭少秋的女兒鄭欣宜今年5月30日將滿35歲，先前媒體報導，沈殿霞訂下遺囑，要求女兒35歲後才能完整動用財產，如今距她能用遺產僅剩兩個多月，媒體報導鄭欣宜人逢喜事精神爽，不僅人變瘦還有了新男友，起底該男友身分大她約4歲，是花店老闆，平時為人幽默，口才也不錯。

近年港媒報導，鄭欣宜雖然有著明星父母，私下經濟條件卻不優渥，還曾一度入不敷出，戶頭僅剩約104元台幣，原來全因沈殿霞當年的用心良苦，她擔心女兒年紀小小突然有了大筆財產就不去工作，變成懶人，便請律師訂下遺囑，要求鄭欣宜滿35歲才能動用沈殿霞2.3億全數遺產，而35歲前只能從中每月領2萬港幣，約8萬台幣。

鄭欣宜上月情人節曬花，應該是男友所送的。（圖／翻攝自princejoyce IG）

對此，鄭欣宜去年受訪，表示每年聽到關於遺產的報導都覺得很搞笑，「由20幾歲開始講到30歲，現在又講，但無所謂，不影響我的工作，我都是繼續做好自己的事」，而她看來早就麻木了，感覺是外人把這件事看得太重要，她還是繼續唱她的歌、努力工作，沒急著用媽媽剩下的這筆錢。

沈殿霞和鄭少秋育有一女鄭欣宜。（圖／中時資料照片）

近日，鄭欣宜在IG曬出靠著一男的背影，而照片中鄭欣宜似乎瘦身成功、臉變小，還被鄭秀文稱讚回春像變成10幾歲的少女。據《香港01》報導，友人透露鄭欣宜的新男友是The Floristry的老闆，名叫Derek，上月鄭欣宜就曬過揹著該家花店袋子的照片，而Derek大鄭欣宜4歲，平時口才了得，還很會用狗狗拍照製造話題，幽默感和內涵應該是擄獲鄭欣宜芳心的緣故，而求證鄭欣宜公司，對方回應：「我會跟欣宜說現在不高不帥的不要選，謝謝大家關心」。