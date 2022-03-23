Selina今（23日）和「小嘉玲」吳以涵出席首部主演電影《頭七》媒體茶敘，認愛小7歲鮮肉男友後首露面，她大方分享是《頭七》殺青後和對方在一起的，2人約交往半年，是透過朋友介紹，她也羞曝男友是「直球型」，某次跟共同好友出去玩，「在我很開心的時候，就對我說『姊姊，我喜歡你』，我就立刻跑去跟朋友說『他說我喜歡我欸』， 那時候覺得這件事滿好笑的，覺得你怎麼敢，但真的謝謝他喜歡我這個姐姐」，不過後來漸漸被對方的貼心打動，拍電影期間不僅常來探班，還幫她求了護身符。

Selina在片中和吳以涵飾演母女，也是她首度「當媽」，她說自己每次看到吳以涵都覺得能夠生一個這麼漂亮、可愛的女兒有多好，自己小時候確實也有王子跟公主幸福一輩子的夢想，當然也有把結婚生子放入人生規劃中，「 不過一晃也40歲了，離這個夢想越來越遙遠，但現在好像又更近一點了，不過不是我現階段最大的夢想，享受當下，開開心心最重要」。她也提到其實是在去年疫情期間開始嘗試很多不同的事物，「既然都嘗試拍鬼片，那我為何不嘗試看看姊弟戀」，於是就決定勇敢豁出去。