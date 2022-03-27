林暉閔、黃新皓劇中的男男吻令人臉紅心跳。（達騰娛樂提供）

由林暉閔、黃新皓主演的《基因決定我愛你》自播出後就受到粉絲們的熱烈關注，28日中午12點也將播出精彩的第4集，製作人也按耐不住激動的心，提前劇透觀眾最期待的男主CP接吻戲，「本周會接吻了！大家快看吧！」

劇中飾演海外歸來AMBER的林暉閔，將自己第一次男男吻獻給《基因決定我愛你》，嘗試過後覺得觸感軟軟的，跟男女接吻的感覺一樣，飾演浦樂建的黃新皓對於自己的接吻技巧則信心十足的說用過的都說讚！

在本周劇中有兩段劇中劇，擷取兩大韓劇中的精采浪漫深情對話。一段是韓劇《來自星星的你》中金秀賢與全智賢在海邊的淚流滿面的真情告白，另一段是韓劇《愛的迫降》中玄彬與孫藝珍來到邊界兩人即將分離相擁熱吻的戲。2段劇情雖然是劇中劇，但林暉閔跟黃新皓演來卻都深情投入，為了達到高相似度，林暉閔跟黃新皓在海邊穿著冬天大衣現場還生火還要深情相望到哭，真的是比正常劇情還要考驗演技。

劇中身為youtober的黃新皓與林煒傑為了尋找探險景點絞盡腦汁，不少景點也讓粉絲感到好奇。為了滿足粉絲的好奇心，該劇也即將舉辦「基因大冒險」由4位主要演員林暉閔、黃新皓、郭宇宸、林煒傑輪翻上陣帶領粉絲同遊探險景點。活動詳情請到《基因決定我愛你》官方IG、KKTV臉書、愛奇藝國際版IG等平台留言就可以參加抽獎，免費帶您半日遊。