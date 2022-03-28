尚融再推出新單曲〈曖昧關係〉。（索尼音樂提供）

「noovy樂團」的主唱Shawn尚融，繼先前為影集《2049》solo發行單曲〈It’s Time〉後，再次以solo的方式為純愛BL劇《基因決定我愛你》推出全新單曲〈曖昧關係〉，這首歌由尚融創作，為了趕上交件日，他趁著從苗栗老家回到台北的路程上，停在高速公路的關西休息站，靈感湧現，利用空檔快速完成了作品！不過他坦承自己的曖昧期都不長，「通常不到一個月就會進入主題，且我有一個感觸，就是曖昧到戀愛的過程很像換季，就是忽然有一天明顯感受到『啊！夏天了』的那種感覺」。

年僅23歲的尚融由於他稚嫩的臉龐，時常讓人小看他的音樂實力，其實他17歲便展開音樂旅程，隨著樂團noovy於台灣、日本兩地演出，累積超過300場的Live演出，實戰經驗豐富，創作實力更是不容小覷，除了〈好了啦〉被不敗女神Vivian徐若瑄一聽相中，更進一步邀請合唱外，這次在劇集《基因決定我愛你》中，他的2首創作〈Bye了極限〉和〈曖昧關係〉受到劇方親睞，選為片頭曲和插曲，分別由百萬YouTuber黃氏兄弟和尚融演唱。

〈曖昧關係〉是尚融的第一首R＆B情歌，當初製作人JerryC告訴他《基因決定我愛你》劇組在邀歌，需要熱血的快歌和浪漫的情歌，擅長寫粉紅泡泡情歌的尚融，便將目標鎖定在情歌的創作上，並肩責起插曲〈曖昧關係〉創作的部分。他在環境不算浪漫的關西休息站順利完成作品，在歌詞中加入他十分擅長的諧音梗，「曖昧關係順著它走」再下一次就改成「唉沒關係順著它走」，完美將曖昧時的心情起伏透過文字精準表達。

錄音時，尚融讓自己進入到「曖昧關係」裡，小心翼翼地處理每一個字句，溫柔的口氣，讓聽眾感受到粉紅泡泡氛圍，也讓歌曲更加耐聽。尚融表示，不只感情上有曖昧期，在生活中和工作上的情況，也常常出現曖昧的感覺，希望大家可以用不一樣的角度感受這首歌。他也表示，近來雙官齊下，樂團和個人的新計畫同步進行中，所以正在瘋狂地寫歌，期待趕快帶著更多新作品和大家見面。