澎恰恰今（30日）出席PGTalk與2大直播平台簽約記者會，宣布與「直播天王」王三郎、「代購天后」MAVIS合作，澎恰恰將參與2大直播平台、共80次的直播帶貨，以每集25萬元的酬勞來看，進帳2000萬元，對仍有1.7億債務的他來說，不無小補。

王三郎在記者會上表示，因PGTalk集團總裁林秉文受邀簽合作意向書，「很多粉絲都知道我出自夜市，這陣子看到澎哥走訪各大夜市，讓我感觸良多。」加上他過去也曾經負債過，經過10年的努力還清債務，「我看到澎哥很真誠也很努力，所以這次我的新平台『王三郎嚴選』，決定跟澎哥簽意向書，也幫助澎哥，希望一些粉絲們不要再酸言酸語，澎哥很努力地錢，努力地趕快把他的債務還清。」

而王三郎原定跟澎恰恰以每個月4集，每集25萬的費用合作，他記者會上臨時再加碼，「我今天下午在這邊加碼，再加20集，總共40集，共支付他1000萬新台幣。」並向澎恰恰打氣：「澎哥，加油！」MAVIS也說：「我們不能輸，也以同樣的方式、金額支持澎哥。」澎恰恰一聽開心地立刻起身握手致意。

澎恰恰的好友兼金主林秉文也透露目前還款進度，表示這次進帳會再提撥金額給每個有來協商的澎恰恰債主，還款收益的5％，上次其實澎恰恰只能出到4％，不足部分由他支付，4月10日至15日其中一天，也將會匯款給各債主，金額同樣是800多萬元；他同時宣布每年5月20日為PGTalk我愛你購物節，當天所得將捐給慈善團體。