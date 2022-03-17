藝人澎恰恰2020年突開記者會，認了因拍電影、投資文創產業等，欠了2.4億巨債破產，承諾不會逃避，之後確實非常努力工作在償還債務，目前為止還有1.6億沒還清，盼債權人多給時間，而去年他跟沈玉琳舊愛佩真合作，先後跟對方借款46萬，但未依時間歸還，還留下低落言語後神隱，讓佩真很擔心，而此事曝光後，引發熱議，直到現在澎恰恰發文表示已聯絡對方，佩真也證實此事。

去年佩真與澎恰恰合作直播賣泡菜，當時剛認識，但澎哥就跟她開口借46萬，並約定10天後清償，但超過說好的期限好久，澎恰恰都沒有動作，佩真一開始沒催討，不料收到澎哥的訊息，寫著：「今晚，是我人生的最後一晚。妳加油」，就此失聯，讓佩真嚇得不輕，直到去年11月又收到澎哥來訊詢問債務款項，佩真主動降價，46萬只要他還40萬就好，澎恰恰承諾再兩周還錢，但幫忙澎恰恰整理債務的林秉文，發起了債務協商計畫卻沒有找佩真，讓她不禁擔憂，畢竟家有2小孩、老母親要養，底下還有員工得付人家薪水，自己也很吃緊，坦言討回借出的錢卻有壓力，借錢的反倒不好意思、尷尬。

而昨天澎恰恰在臉書發文，坦言如此龐大的債務，應該沒多少人能撐得住，但「人在世上，基本求的就是不負人(此話一出勢必又會引起負面言論)，也正常，因為負債就是沒有理由」，負債後會遇到很多狀況，這些都得自己吞，「誰叫你要負債？唯一的方式就是努力賺錢，儘早還錢」。

澎恰恰苦於身為公眾人物，只要有債權人不滿，他就會上新聞，覺得浪費社會資源，但也無可奈何，只盼有一天水落石出，「所有的問題都出在錢，大眾在看新聞的同時是無法瞭解箇中問題的」，他也表示負債一定得還，感謝絕大多數債權人願意給他時間，他會繼續努力，對一切批評也會改括承受，澎恰恰更特別報告，「彰化蚵仔煎夫妻、佩真小姐，都已經由經紀人積極處理中」，而據《聯合報》報導，佩真證實澎恰恰方面有來聯絡她了，「回應會規劃其中，但我說不必還到46萬，我只要拿回40萬就好」。

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