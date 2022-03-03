資深藝人澎恰恰前年宣布破產，目前積極償還上億鉅債，今（3日）再傳早在2年前離婚，消息已被澎恰恰的金主、金星集團董事林秉文證實。恢復單身的前澎嫂黃敏寬，稍早之前面對媒體的詢問，不願多做評論，僅淡淡的以8字回應，隨即掛上電話；而友人也揭露這對昔鴛鴦離婚的主因。

根據《TVBS新聞網》報導，黃敏寬接到記者的電話，只簡短地回：「現在在外面，不方便。」就馬上結束通話，心情顯然受離婚事件曝光而被影響。

澎恰恰1985年和黃敏寬結婚，夫妻倆攜手度過不少風風雨雨，像是2005年澎恰恰捲入光碟案遭黑道勒索數千萬，黃敏寬不但陪同召開記者會，還不離不棄地一起償還債務；2014年澎恰恰拾起電影夢，拍賀歲片《鐵獅玉玲瓏》大賣8千多萬，演藝事業再翻紅，想不到後來的作品幾乎都在賠錢，澎恰恰逐漸被財務黑洞吸入，向地下錢莊借款，因此滾出上億債務。

節目《這！不是新聞》曾公開澎恰恰和友人的一段錄音檔，可聽見友人對澎恰恰說：「澎哥，你太對不起大嫂了！」澎恰恰哽咽地回應：「我不太想講這個，是因為…….一個男人，（澎嫂）硬要給我跪」，坦言太太曾下跪苦求「你不要再借錢了好不好」，讓澎恰恰既心疼又愧疚。

林秉文今（3日）出席PG talk春酒餐敘時，證實澎恰恰和黃敏寬已在2年前簽字離婚，大安區豪宅留給前妻，但該房也被拿去借錢，感嘆應該沒有女人允許老公這樣欠債。至於離婚的主因，根據《ETtoday》報導，友人爆料黃敏寬得知澎恰恰向地下錢莊借錢而負債2.4億，主動提出離婚，澎恰恰目前搬到虎林街工作室居住，和前妻形同陌路。