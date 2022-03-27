澎恰恰日前在社群平台新節目重提當年轟動一時的「光碟案」，澎恰恰澄清當年被騙真實金額並非4400萬，真正數字是8300萬，消息曝光引發熱議，連帶該案的女主角盧靚也因此成為話題人物，盧靚面對光碟案被重提相當不滿，一度發文直呼：「真的是夠了～我才要腦充血吧...」，而盧靚昨（26日）則透露，她有接到澎恰恰的電話「說他跟我沒事，他的劇跟我沒關係...叫我不要想那麼多」。

澎恰恰因重提光碟案，讓事件主角郭桂彬、盧靚也因此成為話題人物，郭桂彬表示不願隨之起舞，而盧靚則是氣炸了，她一度在臉書發文抱怨：「約定好的事，為什麼又炒？真的是夠了～我才要腦充血吧...」，但盧靚隨後又刪除貼文。

不過盧靚昨深夜則再度發文：「這幾天關於我的新聞又多了點，也收到許多人的關懷與鼓勵」，她呼籲外界不要為她擔心「你們知道的，我一直在認真的工作跟生活，要撐起一個家，怎麼可能輕易倒下呢？！」同時，盧靚也透露，她在昨天傍晚有接到澎恰恰的電話「我馬上抱怨了一下，他叫我別腦充血...說他跟我沒事，他的劇跟我沒關係...叫我不要想那麼多...（我也想置身事外呀！）」。

盧靚還自嘲：「近期找我主持活動、統籌活動的case很多，我似乎就是學不會搞定自己的新聞話題」，而經歷大風大浪的盧靚還開玩笑說：「有因此被牽連上新聞的朋友、狗狗、還有馬...抱歉了」。