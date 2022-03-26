林佩瑤參加《超級星光大道2》闖出知名度，加上兼具天使臉孔及火辣魔鬼身材，被網友封為「最美空姐」，社群網站也有10萬以上粉絲追蹤，人氣可以說是居高不下，時常分享日常生活的她，卻在健身時遭到襲胸，讓她直接跟對方撂下狠話：「您的腳請給我放尊重點」。

林佩瑤近來分享健身心得，她表示原本從來不運動，也在運動路上當了多次逃兵，讓身為健身教練的弟弟深感無奈，如今居然維持運動習慣超過半年，頻率大概是一週運動2-3次，也開始感受到身型變化，雖然緩慢卻很有成就感，讓她坦言開始愛上運動這件事，還不忘自嘲：「怎麼到40歲才開始運動啦」。

她也曬出一段影片，只見她穿著全套紫色運動服，由於上衣是低胸剪裁設計，不僅露出深邃事業線，半截北半球也隱約出來見客，讓人充滿無限遐想，而她為了加強訓練強度，還舉著姪子練下盤，氣喘吁吁的模樣看起來相當累人，過程中也發生小插曲，就是姪子的小腿還直接踩在傲人半球上，讓她一臉無奈表示：「這位嫩嬰，您的腳請給我放尊重點」，立刻笑翻一票網友。

姪子小腿直接踩在她的傲人半球上，讓林佩瑤相當無奈。’（linpeiyao IG）

對於她另類的健身訓練，網友也紛紛留言：「妳外甥的的表情未免也太酷了吧」、「第四張是天然的啞鈴嗎，第五張懂看鏡頭欸」、「最後一張表情也太好笑了」，但也不少人給予讚美：「騙人！怎麼看都像大學生！不可能40」、「體態越來越好了」。