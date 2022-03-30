半導體測試設備商美達科技(6735)預計4月下旬轉上櫃交易，董事長暨總經理陳林杰表示，目前接單需求較去年同期增加2～3成，預期單季營收將與往年相當、在第二、三季達高峰。各應用中以電源管理IC（PMIC）需求動能最強，電動車相關成長需求亦看佳。

對於零組件缺料是否影響公司設備交期，陳林杰表示，由於客戶多為國內較大廠商，訂單需求會往前給予、不太會有急單，公司對此亦會提早下單因應。由於本來提前下單的時間就長，因此雖然現在部分零組件交期確實拉長許多，但對公司的影響不算太大。

展望後市，陳林杰表示，美達科技的單季營收高峰大多落於第二、三季，今年趨勢預計相當。由於公司在全球測試設備市場的占比仍低，隨著產品線日益多元，對未來市場需求成長蠻有信心，預期營收可望跟隨需求同步成長，希望全球市占率能逐年提升。

對於各應用產品需求動能看法，陳林杰指出，以電源管理IC（PMIC）需求最強，電動車及第三代半導體動能亦可觀，功率放大器（PA）需求亦有成長。主要由於能源問題備受關注，近2年以電動車成長速度更快點，相關需求亦相對較強。

就應用產業來看，陳林杰認為，未來2年以車用高壓大流應用的成長動能最強，訂單能見度頗高。而中國大陸去年對公司營收占比約10％，由於對電動車相關投入及進展均價快，預期車用需求可望帶動中國大陸今年營收占比倍增至20％。

為因應公司發展及產能需求，美達科技去年搬遷至新廠辦、面積達1000坪，遠大於舊廠辦的400多坪。陳林杰表示，目前接單需求較去年同期增加2～3成，就目前產能來看，第二季狀況毫無問題，而下半年亦會有客製化設備訂單出貨，對今年營運成長展望樂觀。