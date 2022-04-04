FILA RENNO重新解構70年代的慢跑鞋原型，復古輪廓搭配現代設計工藝，呈現街潮美學。（FILA提供）

隨著健身、街舞和露營風大盛，FILA推出滿足GEN Z的2022春夏繽紛新品，超夯的CROSS TRAINING自主訓練系列，不論是全印山陵戶外風，或是大吹復古風的搶眼高彩運動套裝，都是春季大人氣必收款。除了運動套裝，FILA更嚴選三款時尚百搭潮鞋，包含復古款運動潮鞋RENNO，以及萌孩必備的GGUMI LIGHT STAR、RGB FLEX EG KD，親子出遊絕對是目光焦點。

FILA近年將時尚結合自然永續理念，透過「＃Chang the game 由你規則」品牌宣言，開發各式回收材質，期望號召擁有未來視野與希望的Z世代，用實際行動落實環境永續的理念。FILA全新推出採用咖啡紗且濃厚復古風格的CROSS TRAINING運動套裝，以高彩度的立領設計搭配側邊織帶，翻玩90年代的經典運動輪廓。針對戶外探索愛好者，則推出輕薄透氣風衣套裝，山形圖紋意象點綴反光印花點綴，置身自然山林美景， 防汙抗UV輕鬆又愜意。此外，結合LYCRA SPORT與超潑水吸排質料的假兩件式貼腿短褲，不僅適合春夏多變氣候，秀出層次穿搭，更能奧援多元的運動場域需求。

FILA RENNO系列鞋款今年春夏再推全新配色，FILA RENNO重新解構70年代的慢跑鞋原型，濃厚的復古輪廓搭配現代設計工藝，呈現FILA獨特的街潮美學。鞋面採抗撕裂網眼面料、透氣尼龍網布搭配絨面再生皮革，外型勾勒出細膩質感，中底更是搭載獨家動能迴力膠，提供優異的穿著體驗。FILA RENNO系列鞋款適逢春假到來，推出闇黑迷彩、大理石灰以及「歐膩」必收的奶霜新色，吸睛配色絕對再掀RENNO迷們的搶購風潮。