清明連假期間也是陽明山海芋季盛開之時，北投麗禧溫泉酒店自4月1日起推出「春夏一日遊」專案，可享露天風呂搭配午間輕食套餐乙客，每人1,950元，或可選擇超人氣雙人湯屋搭配法式下午茶兩客，雙人價3,050元，旅客可安排一趟賞花行程搭配泡湯、美食饗宴，打造完美一日小旅行。

此外，為傳遞清明「寒食節」習俗，北投麗禧為住房賓客打造專屬潤餅餐車，凡於4月2日至5日入住，可於早餐時段享受潤餅桌邊服務，現場提供七種內餡與傳統現刨花生磚，可自選喜愛的食材，製成客製潤餅，創造獨特過節氛圍。

北投麗禧溫泉酒店位於北投區制高點，占地超過千坪，僅打造66間客房，只為了留給旅人接近大自然、寬敞舒適的空間，入住基本房型「雅緻山景客房」即有15坪大空間與私人陽台，每房內皆具備觀音石打造的冷熱泡湯池，可恣意在房內享受翠綠樹林與來自源頭第一口的純淨白磺泉，4月1日起推出一泊一食住房專案，雙人入住售價14,000元起。