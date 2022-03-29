主打「家簡成廚」的概念，中保科旗下復興空廚首次聯名明星推出冷凍食品，與人氣美食家徐天麟監製的《麟家大叔深宵食堂》，正式在中保科技集團電商平台B-Terminal與復興空廚搶先預購，即在家動動手指宅配到府、簡單解凍覆熱呈盤，家常便飯15分鐘上菜，立即搖身成為家中主廚，滿足消費者的餐桌儀式感。

復興空廚總經理曾威翰表示：「低溫食品的網購商機在近兩年快速崛起，我們觀察到消費者在後疫情時代仍保留這樣的生活習慣。復興空廚採用最高食品安全規格，攜手名家監製，未來也將持續開發更多營養便捷、安全又美味的冷凍食品直送到消費者手上。」

人氣美食家徐天麟表示：「在大家傳統印象中冷凍調理包並不是特別美味，所以，做出口味特色差異化，同時價格又好入手的冷凍美食是我長久以來的心願。透過監製和顧問的角度，把這次與復興空廚攜手合作的作品推薦給大家，不造成負擔的美味料理，是我自己也會想要購入的產品。」

現代人生活節奏快，工作時間越來越長、在家備餐的時間越來越短，冷凍食品除了提供更快速一餐的解決方案，在任何時候，比如：半夜兩點，在營業店家和外送平台選擇都少的情況下，在冷凍櫃中翻出《麟家大叔深宵食堂》的系列美食無疑地是一種幸福。

復興空廚中央廚房從過去 B2B企業對企業的代工模式，到近年B2C消費者直營的雲端廚房，累積多年研製冷凍食品豐富經驗，嚴選食材悉心烹煮，料理過程嚴守把關食安標準，與美食家徐天麟經長達半年的時間意見交換和顧問指導，推出兩款宅家必囤美食，第一話「天選日式牛丼三入組」，第二話「全都想要綜合組」。