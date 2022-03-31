每年台灣的春季都是潮溼多雨的季節，除溼機漸漸成為了居家必備家電之一，特別北部一下雨更有可能連續超過一周，不想家中的牆壁、家具容易發霉，家電因潮溼而減短壽命，添置一台適合的除溼機就更是必需，因為像不少人家中的空調、空氣清淨機等，當中的濾網也會因溼度而影響壽命，所以就算近年除溼機的價格越來越高，但消費者仍有著朝功能、省電等需求，去投資更佳的商品。

燦坤的國際牌Panasonic 6L 除溼機 F-Y12EM，會員價6390元，促銷價5750元。（燦坤提供）

以今年的第一季來說，因著雨量豐沛，帶動了整個除溼機市場的成長，燦坤就表示光首季的除溼機銷量就比去年同期達翻倍的成長，而且以8到10公升、適合小坪數空間使用，加上省電一級能效的機種最受歡迎，因為目前只要符合政府貨物稅退稅條件的除溼機，最高能退稅達1200元，因此也讓過去捨不得入手除溼機的消費者趁機下單。

全國電子的LG 18L 變頻WiFi奈米除溼機，2萬900元。（全國電子提供）

全國電子也發現，今年首季的除溼機銷量也達70%成長，主要因為2月份的連日大雨，而成為了主要成長來源，不過其也提到，同樣因著2月大雨所帶來除溼機的瘋搶潮，導致除溼機在目前面臨零件缺乏及船運到貨的問題，各主力品牌均開始出現缺貨狀況，間接影響3月銷售成長幅度趨緩，「否則3月在貨況充足情況下，應該是能再提升整體第一季的銷售數字。」

神腦國際的伊萊克斯14L清淨除溼機 EDH14TRBD2，定價1萬8900元，促銷價1萬6900元。（神腦國際提供）

而神腦國際也提到，在全球市場需求增加、原物料缺件的情況下，的確在各通路出現部分品牌的機種貨量不足的狀況，但今年的消費傾向也有向水箱容量大的機種靠攏的趨勢，與去年同期相比，尤以14到18.9公升的機型銷量提升最多，特別是潮溼多雨的北部，銷量更是特別明顯，而神腦國際也建議，選購大容量的除溼機，不僅除溼能力強，又能減少倒水次數，免卻一天到晚要顧著除溼機倒水的麻煩。

大金家用移動型除溼機，定價1萬7800元。（大金提供）

神腦國際的Panasonic 12公升高效能除溼機 F-Y24GX W-HEXS，定價1萬3290元，促銷價1萬1961元。（神腦國際提供）

以目前各大通路來說，消費者都會朝大品牌的機種下手，雖然價格較高，但對消費者來說更有信心保證，像LG、Panasonic、伊萊克斯等就最受歡迎，而且當中更有不少機種應提供多元化的功能，像空氣清淨、烘鞋、烘衣櫥、乾衣等，都是消費者考量的因素，同時也要考量家中坪數是否夠用，有沒有變頻功能來節能省電，而業者也建議消費者，目前因不少品牌都有缺貨的狀況，因此建議消費者可儘早下單排隊等貨，以免等候時間拉長，同時也要考慮通膨壓力下，未來除溼機或其他家電漲價的可能。

全國電子的東芝17.5L節能高效除溼機，1萬8900元，5月31日前TOSHIBA推出母親節感恩回饋，買就送東芝12吋直流遙控風扇。（全國電子提供）