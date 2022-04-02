小米年度旗艦機款Xiaomi 12系列3機預購傳捷報，門市詢問度相較上一代高出三成，且頂規Xiaomi 12 Pro占整體預購量近七成，顯示小米有史以來在台灣市場最貴手機，市場消費者接受度高；不僅如此，小米也和遠傳(4904)合作，開賣Redmi Note 11 Pro 5G，單機售價8999元，主攻5G入門市場。

小米於日前正式在台發布2022年度旗艦機款Xiaomi 12系列，首度一次推出Xiaomi 12 Pro、Xiaomi 12、Xiaomi 12X三款旗艦新機，涵蓋頂級旗艦、小螢幕旗艦到輕旗艦，系列預購即開出亮眼紅盤，其中，由於Xiaomi 12 Pro定價在26,999元，是小米有史以來在台灣最高價的手機產品，展現小米挑戰台灣旗艦市場的企圖心。

小米Xiaomi 12系列集結小米AI演算法、旗艦晶片處理效能等技術於一身，為用戶提供頂級的攝影、性能、影音全方位體驗，更首度以三旗艦新機策略，提供Xiaomi 12 Pro、Xiaomi 12、Xiaomi 12X三機款搶攻不同用戶需求，加上「零負評女神」林依晨代言加持，刷新歷年來旗艦機款詢問度，相較上一代年度旗艦小米11更成長30%。其中，以頂規的Xiaomi 12 Pro為銷售主力，以近七成的預購量於三款機型中占比最高，顯見小米旗艦技術深受用戶喜愛。此外，Xiaomi 12系列三款機型皆推出霧面時尚、質感內斂的紫色、藍色、灰色三款時尚配色，以亮眼的紫色、藍色最受歡迎。

小米三款Xiaomi 12系列搭配米粉節已經在昨(1)日開賣。Xiaomi 12 Pro提供紫色、藍色、灰色三款時尚配色，12GB+256GB售價26,999元；Xiaomi 12提供紫色、藍色、灰色三款時尚配色，12GB+256GB售價為23,999元；Xiaomi 12X提供紫色、藍色、灰色三款時尚配色，8GB+256GB售價為16,999元。

另外，除旗艦機款外，遠傳也宣布，獨家開賣小米最新親民旗艦機Redmi Note 11 Pro 5G，搭載億級像素相機，加上67W快速充電等旗艦級規格，價格萬元有找，單機售價僅8,999元，搭配遠傳超值5G資費最低只要0元起。

小米Redmi Note 11 Pro 5G搭載1億800萬像素主鏡頭，配備6.67吋FHD+ AMOLED螢幕，支援120Hz螢幕更新率，搭載八核心高通Snapdragon 695 5G 處理器、多層石墨及銅箔的LiquidCool水冷技術，更能展現強悍運算性能，加上5000mAh大電量電池和67W急速快充，都是直逼市售旗艦機級別規格。