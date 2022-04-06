基隆市啟動愛心篩檢計畫，6日上午在七堵區發放，共計20個里53058人，按照人口比率10％，配發到5165劑，到20個領取點，不到上午10時就有10個里發送完畢，部分民眾反應快篩試劑數量不足，市政府將滾動式調配。

基隆市政府表示，快篩試劑領取時間在上午8時30分，但8時未到就有民眾開始排隊，尤其百福里領取點，出現將近50公尺的排隊人潮，統計不到上午10時已經有六堵、實踐、友二、瑪南、永平、百福、堵北、瑪東、泰安及長安等共10里已將配送數量發送完畢。

市府民政處長王榆森表示，事先七堵區公所已將盒裝試劑拆封，分裝送至各里領取點及妥適安排動線，雖然一早就出現排隊人龍，但在前置作業充足，並且在里長及志工協助下，都能讓民眾快速領取。

王榆森也說，有民眾反映各里分配的快篩試劑數量太少，市府將會視各區領取狀況給予機動性及滾動式來調配，會再用多元管道讓有意願來參與的民眾，都可以方便領取試劑。

基隆市政府補充，七堵區放送快篩試劑至6日中午12時截止，全區20個領取點發送劑量計約5165劑，皆已經發送完成，發送比例為100％。