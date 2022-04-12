新北市三重區「Covid-19居家照護關懷中心」，區公所職員透過電話關心居家照護者的健康狀況。（黃世麒攝）

新北市三重區「Covid-19居家照護關懷中心」，區公所職員透過電話關心居家照護者的健康狀況。（黃世麒攝）

新北市三重區「Covid-19居家照護關懷中心」，區公所職員透過電話關心居家照護者的健康狀況，並提醒自主健康管理期間的快篩期程。（黃世麒攝）

為解決居家照護者生活不便等問題，新北市經發局協調業者配送物資關懷箱，內容有衛教資訊、口罩、垃圾袋、快篩試劑10支、溫度計1支、泡麵、餅乾等基本物資以及生活物資採買資訊等。居家照護者也可透過經發局「新北線上經濟挺防疫」採購資訊單，整合foodomo、全家便利商店及家樂福線上購物平台新北專屬優惠資訊，以及新北市場電商服務平台線上購物，讓生活需求不斷貨。（黃世麒攝）

為解決居家照護者生活不便等問題，新北市經發局協調業者配送物資關懷箱，內容有衛教資訊、口罩、垃圾袋、快篩試劑10支、溫度計1支、泡麵、餅乾等基本物資以及生活物資採買資訊等。居家照護者也可透過經發局「新北線上經濟挺防疫」採購資訊單，整合foodomo、全家便利商店及家樂福線上購物平台新北專屬優惠資訊，以及新北市場電商服務平台線上購物，讓生活需求不斷貨。（黃世麒攝）

新北市首創全國試辦「居家照護計畫」，將原本的「檢疫隔離關懷中心」升級為「Covid-19居家照護關懷中心」，29個區公所亦同步成立區級關懷中心，市府各局處分工合作，協助居家照護者的生活。圖為三重區「Covid-19居家照護關懷中心」。（黃世麒攝）

新北市長侯友宜12日視察三重區「COVID-19居家照護關懷中心」，對於輕症或無症狀患者混居在社區造成民眾疑慮，他說，Omicron 病毒的輕症、無症狀占99％，在邊境開放又要兼顧經濟下，清零不可能，要走到跟病毒共存，所以居家照護扮演最重要的關鍵角色，沒有一個人願意確診，大家要用包容體諒支持他們，共同面對疫情。（黃世麒攝）

國內新冠肺炎（Covid-19）疫情升溫，Omicron 變種病毒傳播率高，但99％的確診個案為輕症或無症狀。為保留醫療量能應變中重症患者及高風險確診者，讓符合條件的個案可以在家照護，新北市首創全國試辦「居家照護計畫」，將原本的「檢疫隔離關懷中心」升級為「Covid-19居家照護關懷中心」，29個區公所亦同步成立區級關懷中心，即時處理居家照護者的健康狀況及生活關懷。

在健康照護部分，由7家核心醫院做為居家照護的責任醫院，同時結合新北iCare健康雲遠距醫療平台及智慧管理，避免近距離接觸，並與新北藥師公會合作，在24小時內將藥品送達須用藥的居家照護民眾家中，再以通訊方式指導用藥。

在生活關懷部分，由新北市29區的區級關懷照護中心執行10大關懷項目，包括生活物資採買資訊、居家照護關懷箱派送、居檢居隔訪查、垃圾清運、心理諮詢、寵物照顧需求、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置及其他緊急事故協助等，讓個案可無後顧之憂安心在家康復。

為解決居家照護者生活不便等問題，經發局特別協調業者配送物資關懷箱，內容有衛教資訊、口罩、垃圾袋、快篩試劑10支、溫度計1支、泡麵、餅乾等基本物資以及生活物資採買資訊等。居家照護者也可透過經發局「新北線上經濟挺防疫」採購資訊單，整合foodomo、全家便利商店及家樂福

線上購物平台新北專屬優惠資訊，以及新北市場電商服務平台線上購物，讓生活需求不斷貨。