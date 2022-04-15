新冠肺炎疫情持續延燒，全國本土確診個案首破千例，其中高雄新增58人染疫，被中央流行疫情指揮中心列為高風險區域，準備啟動居家照護政策，對此，高雄市長陳其邁表示，相關策略已經向中央提出申請，應該很快就會核准，相關細節預計將於16日正式對外說明。

陳其邁指出，高市府已經向中央申請啟動居家照護，應該很快就會核准，也準備很久，隨時可以啟動，未來新冠肺炎社區化流感化個案數一定增加，輕症、無症狀的患者也較多，所以利用預防醫學的概念，才能有效應付大量確診者。

陳其邁指出，預估會採取全人照顧、分級醫療處理的方式執行，將輕症患者分散到基層診所，醫院則留給重症或可能有高風險危險因子的患者居住，才能保持真正需要急重症病房的醫療量能，相關的配套措施都已經準備完成，預計將於16日正式對外說明相關細節。

另外，媒體問及市政團隊若被感染，市府相關作業如何持續運作，對此，陳其邁表示，市府已經啟動類三級分流管制措施，包括市政會議人數減半及各辦公處所設有隔板、分流上班、彈性上班都已啟動，但並不會對衛生局所屬或醫護人員提出禁止到外縣市的禁令。