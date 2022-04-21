中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增3,058例COVID-19確定病例，分別為2,969例本土個案及89例境外移入。目前國內累計43,243例確診，分別為10,076例境外移入，33,113例本土病例。新增6位中症，其中2人從未接種疫苗。

衛福部推估，每日個案數將於4月底破萬，屆時將有150萬劑莫德納疫苗到貨。

另外，今年4月20日公布之本土病例案38117及案40265，經疫調後分別改判為馬來西亞及帛琉境外移入病。

此外，因應首例兒童確診死亡個案，指揮中心昨(20)日邀集台灣兒科醫學會、台灣兒童感染症醫學會召開會議，訂定COVID-19兒童確診病例居家照護警訊表徵與緊急送醫條件，提供家長提高警覺。

若兒童出現以下症狀須視訊診療，必要時得安排外出就醫，(一)發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷、冒冷汗；(二)退燒後持續活動力不佳；(三)退燒後持續呼吸急促、喘或胸悶胸痛；(四)持續性的嘔吐、頭痛或腹痛；(五)超過12小時未進食或未解尿。

若兒童出現以下症狀，立即撥119或緊急時由同住親友送醫，(一)抽搐；(二)意識不佳；(三)呼吸困難或有胸凹現象；(四)唇色發白或發紫；(五)血氧飽和度低於94%(如家中有)；(六)肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗。

無症狀、輕症之兒童，嬰兒年齡未滿3個月且有發燒，或嬰兒年齡為3至12個月且高燒超過39度，或須進行血液透析者，均收治於醫院。

因應各縣市啟動居家照護，即日起取消居家照護同住者健康條件限制，並依確診者病症程度，調整分流收治原則，包括中重症確診者均收治於醫院；無症狀或輕症之75歲以上、須血液透析或懷孕36週以上任一條件，收治於醫院。

70至74歲且生活可自理或有陪同照顧者、65至69歲且獨居者，或懷孕35週以內者，安排入住加強版集中檢疫所、防疫旅館；為69歲以下無血液透析或無懷孕，且符合居家照護條件、非65至69歲獨居者，採居家照護。

下轉條件部分，收治於醫院或加強版集中檢疫所、防疫旅館達3至5天，經醫療人員評估除隔離外無繼續照護需求，且能符合居家環境條件者，得返家採取居家照護。

同步調整居家照護同住者快篩頻率，同住之未確診者，隔離至同戶最後確診個案之確診日後10天，於有症狀時及隔離期滿日進行家用快篩，符合解隔條件後進行7天加強版自主健康管理。