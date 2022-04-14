國內疫情續創新高，中央流行疫情指揮中心今(14日)公佈874例本土病例，並新增1例中症病患，為避免醫療量能吃緊，今起更改輕、重症分流收治原則，醫院端改收中重症、70歲以上、血液透析與懷孕36周以上的確診個案，其餘對象則下轉至加強版集中檢疫所、防疫旅館接受照護。

疫情指揮官陳時中今天說，國內新增的中症個案為60多歲本國籍男性，有慢性精神病史，4月2日採檢陽性確診，曾出現低血氧濃度症狀，但胸部X光無明顯肺炎，使用瑞德西韋等藥物，目前住院隔離中病況穩定。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，國內醫院空床率57.3％、中央集中檢疫所空床率40.7％、地方加強型防疫旅館空床率11.1％，為避免醫療量能吃緊，即起升高輕、重症分流收治等級，醫院僅供中重症、70歲以上、血液透析、懷孕滿36周的病患使用。

已無住院需求者，無須等待解除隔離，即起可依分流收治原則下轉至加強版集中檢疫所或防疫旅館，啟動居家照護之縣市，得返家採居家照護。

羅一鈞說，加強版集中檢疫所、防疫旅館，將以無症狀、輕症且年齡未滿70歲、生活可自理或有陪同照顧者，以及懷孕未滿36周女性使用；啟動居家照護之縣市，則可將未滿65歲、無血液透析、無懷孕的符合對象安置在家中採居家照護管理。

如需入住加強版集檢所、防疫旅館的人數過多，羅一鈞也說家人、同住或同行者可採多人一室進行收治，至於其他對象無論是在病房、集檢所或防疫旅館，都採兩人一室為收治原則。