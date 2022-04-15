民進黨新北市議員張維倩今議會質詢時，播放新北某幼兒園教保員疑不當管教男童，音檔中老師語帶威脅辱罵，甚至有不少啪啪疑似拍打聲，要求市府徹查，並加強教保員法治觀念。新北市長侯友宜直呼「心痛」，一定嚴查，該法辦就法辦。

新北市長侯友宜今赴新北市議會市政報告，張維倩在質詢時播放家長陳情音檔，只聽到教保員對孩子說「我剛是不是跟你講要吃快一點」、「手給我伸過來」、「每次都給我這樣」、「我已經想罵人想揍人了」，還伴隨著啪啪聲。

張維倩說，當初家長發現孩子返家時怪怪的，帶錄音機去錄音，竟錄到如此震撼的音檔，即便沒有打，言語上都已經構成不當管教，家長想要離園，園方卻在退費部分刁難受害者家長。

張維倩說，另許多教保員年輕法治觀念不夠，希望市府加強教保員法治觀念教育。

新北市長侯友宜聽到音檔直呼「心痛」，強調會立即啟動調查，嚴懲不貸，會嚴肅面對問題，最重可撤職法辦，傷害、恐嚇罪嫌都可以送。

教育局表示，市府3月22日已到園稽查，28日再度派員到園查察，該園已將該教保員暫調離現職，正調查該教保員是否有不當管教或不當對待情事，將依情節情形送司法處理，若查證屬實也將依幼照法規定裁處該園。

教育局另查獲該園師生比不符、以未具教保服務人員資格人員進行教保服務、未依規定公開幼兒園資訊等，本局將依幼照法及教保服務人員條例規定裁處該園。