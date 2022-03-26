有「最美港姐」稱號的李嘉欣，是圈內著名凍齡女神，51歲的她保養得宜，不僅維持混血美貌，氣質也依舊出眾，日前因為香港疫情嚴峻，她也落實在家防疫，近日更曬出素顏美照，無濾鏡下的真實狀態引起熱議。

李嘉欣在社群曬出和愛犬互動合照，寫下：「Stay safe」，而她雖然頂著一頭亂髮、脂粉未施，但難掩女神氣場，氣色紅潤、狀態佳，雖然在無美顏濾鏡的鏡頭下，毛孔和法令紋略顯明顯，但仍獲得網友一致好評。

李嘉欣大方曬素顏，51歲真實狀態曝光。(圖／取自李嘉欣IG)

「素顏大美人」、「鼻子真的好優越」、「最美的港姐」，雖然還是有部分網友認為歲月不饒人，覺得她還是老了，但大批粉絲仍讚許她年過半百還能維持這樣的好狀態，「我是真的羨慕，這個皮膚狀態根本就不像是51歲，不愧是素顏女神」。

中、葡混血的李嘉欣，出道就以亮麗外型受到關注，2008年嫁給富商許晉亨後，育有一子，婚後就淡出演藝圈，專心在家相夫教子，夫妻倆結婚多年依舊恩愛如昔，1月時她突然因先天性心臟結構問題緊急入院搶救，嚴重到差點變成植物人，所幸經過48小時搶救後撿回一命。上個月李嘉欣替富尪許晉亨慶祝60歲大壽，大病後的她狀態看起來相當好，讓粉絲也放心不少。