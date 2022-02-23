港星周海媚以演出《倚天屠龍記》而有「最美周芷若」封號，同時，她還是美魔女代表，周海媚擁凍齡臉蛋和姣好身材，完全看不出她已55歲，近日工作室更曬出周海媚寵愛毛孩子的影片，只見周海媚五官精緻、皮膚白皙，雖然眼角有皺紋、頭上冒幾根白髮，不過周海媚的整體狀態依舊都極佳。

周海媚近年多演出反派角色，從《武媚娘傳奇》楊淑妃、新版《倚天屠龍記》中飾演滅絕師太，不過現實生活中的她相當暖心，工作室日前PO出周海媚寵愛毛孩子的影片，周海媚相當疼愛狗狗，不只貼心餵食、送水喝，甚至怕毛孩子著涼，還為牠穿上厚毛衣，短短23秒影片充滿母愛，而影片中的周海媚五官精緻、肌膚光亮，雖然她眼角有皺紋、冒白髮，不過以周海媚55歲來說，整體狀態依舊極好。

周海媚雖然被譽為「不老女神」，不過她也不吝嗇分享凍齡秘笈，那就是好心情，周海媚認為，不要愁眉苦臉，面對事情的心態正向，這才是最重要的。

同時，周海媚對於自己有歲月痕跡，態度也相當大方，崇尚自然的她認為，年齡只是一個數字，心態才是最重要的，也不用刻意因年紀增長，就要在臉上動手腳，周海媚反而認為，「修修臉」修到最後都變形，那就不是自己了。